IRL-i majaskandaali keskmes olnud ärimehed jagelevad kohtus raha üle

Nüüd, aastaid pärast kahtlusi tekitanud majaostu katset, on Magnoni omanikud Vjatšeslav Mangus ja Ruslan Sibilev tülli pööranud ning süüdistavad teineteist vastastikku ühelt poolt firma tühjakskantimises, teiselt poolt võlgade tasumata jätmises. Kusjuures mõlemad pooled heidavad teisele ette, et just tema tegevuse tõttu on pangad firmale selja pööranud.