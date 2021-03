Kindlustusjuhtumid koroona-aastal: katkised pliidid ja laest tilkuv püreesupp

Kodusem eluviis on inimesed pannud kokanduses kätt proovima Shutterstock

Pandeemia-aasta kõrvalnähtus on kahtlemata see, et inimesed on hakanud rohkem köögis erinevate retseptidega eksperimenteerima. Kuigi kullerfirmadel on olnud käed-jalad tööd täis, siis sotsiaalmeedias näeb, kuidas kodusem eluviis on inimesed pannud kokanduses kätt proovima.