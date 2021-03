Kindlustusjuhtumid koroona-aastal: katkised pliidid ja laest tilkuv püreesupp

Tegijal juhtub ning seda kinnitavad ka kindlustusele laekunud õnnetusjuhtumid. Ootamatul kombel tundub just keraamiline pliit olevat kõige hapram köögitehnika.

PZU Kindlustuse kinnitusel pole kodukindlustuse kahjud läinud aastal märkimisväärselt kasvanud olgugi, et paljud inimesed on tavapärasest rohkem kodus. „Kindlustusloogika ütleb, et kus inimene, seal õnnetus. Samas statistikast näeme, et läinud aastal kulutati rohkem raha hoopis sisustus- ja ehituspoodides - ehk siis inimesed pigem on hakanud oma kodu hoidma ja väärtustama, mistõttu ollakse kodus askeldades mõnevõrra ettevaatlikumad,“ ütles PZU varakakahjude grupi juht Marge Habakukk.

Samas nendib Habakukk, et viiruse teise laine ning krõbedate talvekülmadega on sagenenud õnnetusjuhtumid köögis ning eriti palju teateid tuleb purunenud pliidiplaatide kohta. „Kõige rohkem õnnetusi juhtub raskete maitseainepurkide ning pottide-pannidega, mis toiduvalmistamisel pliidile kukuvad,“ kinnitab Habakukk lisades, et paljudes köökides on maitseaineriiul ehitatud pliidi kohale või on näiteks potid-pannid riputatud pliidi taga olevale seinale.

„Ettevaatlikum tasubki olla neil, kelle pliidi vahetus läheduses või kohal asuvad raskemad esemed, mis võivad askeldades käes pudeneda. Õnnetuste vältimiseks tasub näiteks raskemad pipra- ja soolaveskid ning pottide-pannide käepidemed aeg-ajalt üle puhastada, et need õliseks ja libedaks ei läheks,“ soovitab Habakukk. Ühtlasi on sagenenud juhtumid, kus toitu valmistades puruneb telefon – küllap on ka siin põhjuseks määrdunud käed, mille vahelt retsepti lugedes või toitu pildistades telefon põrandale kipub libisema.

Veel on kindlustusele laekunud juhtumeid, kus võimsamat sorti blenderis toit püreestamisel „plahvatas“, ühel juhul vajasid ülevärvimist koguni seinad ja lagi. Selliste õnnetuste vältimiseks tasub pidada kinni blenderi kasutusjuhendist – toidu kogus kannus ei tohiks kindlasti ületada sellel näidatud piirmäära, püreestamist võiks alustada nõrgemalt režiimilt sujuvalt tugevamale liikudes ning kindlasti võiks ise alati juures olla, et vajadusel kaant peal hoida ja blender kiireslt välja lülitada.