Bikeepi ja Barkingu asutaja tahab uue rakendusega muuta tarbimisharjumusi

Jaanuari lõpus turule tulnud rakendusega tahab Moses senist olukorda parandada. „Lupsis ei saa müüja raha enne, kui ostja on kauba kätte saanud,” toob ta näite turvalisuse kohta. Mugavust on suurendatud sellega, et müüja ei pea kaupa viima pakiautomaati, vaid selle korjab üles kuller, kellena töötavad praegu Bolti autojuhid. „Ma müüsin kell 23 öösel hantlid maha, ju siis keegi tahtis öösel trenni teha. Poole tunniga olid tal hantlid käes ja ostja sai sooritada oma kesköise treeningu,” muigas Moses, tuues näite sellest, et inimesed soovivad kauba kohe kätte saada. Tulevikus plaanib Lups pakkuda ka pakiautomaaditeenust, samuti on võimalus toodet käest kätte müüa. Seni on rakendust alla laaditud umbes tuhat korda, kuid aktiivseid kasutajad on veidi üle saja.

Esialgu mõtles Moses küll, et ostu-müügiplatvorme on juba piisavalt palju. „Kuid kui ma ratast ostes ei saanud meie kohalikult platvormilt isegi müüja numbrit kätte, sain aru, et praegune süsteem on keeruline.” Uue rakenduse loomise kasuks rääkis ka asjaolu, et palju kasutajaid ei soovi ajaga kogunenud koli müüa enda nime all. Ka Facebooki Messengeri peetakse piisavalt privaatseks kohaks, kuhu võiksid kirjutada eelkõige sõbrad ja tuttavad.

Mikk Moses usub, et säärane mõtteviis võiks muutuda. Muuta saab seda aga ainult siis, kui asjade müük inimestele lihtsaks teha. Selleks on ettevõtja turule toonud rakenduse Lups.

Kuna Lups tehingutelt vahendustasu ei võta, tekib küsimus, kust Lups enda tulu saab. Kasutajate arvu kasvades soovib Moses hakata neile pakkuma premium-väärtust. „Näiteks kui pildistad toodet, ütleb AI (tehisintellekt – toim), mis on selle toote info ja mis hinnaga seda praegu järelturul müüakse.”

Samuti pakuks AI lahendust nn „näksijatega” tegelemiseks. Näksijate all mõtleb Moses eelkõige inimesi, kes küsivad, kas toode on alles või kas saab hinda alla jne. „Kui kasutaja on aktiivne müüja, siis leidub neid näksijaid 50 tükki päevas, ja seda on raske hallata,” kirjeldas ta. Tulevikus vastaks näksijatele AI ja müüja sekkuks alles siis, kui otsmiseks läheb. „Nii hoitakse ka palju aega kokku,” märkis Moses.

Mõtteviis muutub

Mosese sõnul on laialt levinud arusaam, et las toode seisab kodus, viskan kunagi ära või läheb seda tulevikus kindlasti tarvis. Seetõttu ei müü tema sõnul 70–80% inimesi oma seisma jäänud asju järelturul. Moses rääkis, et kui pärast Eesti iseseisvuse taastamist tuli turule palju uut kaupa ja tarbiti meeletult, siis nüüdseks on buum üle läinud ja enam ei vaadata, kuidas saada kõige uuem ja parem asi, vaid kuidas saada ese kõige parema hinnaga. Tema sõnul mõtlevad eelkõige noored sellele, et ka järeltulevatele põlvkondadele elamiskõlblik keskkond maha jätta.

Ometi imestas Moses eelmisel kevadel, kui kiiresti tuleb turule näiteks uusi mobiiltelefonimudeleid või rõivakollektsioone. „Inimeste tarbimisharjumused ja vajadused on nii lühikesed, et see ei saa olla pikas perspektiivis jätkusuutlik,” märkis ta. Tema sõnul hakkavad inimesed siiski järk-järgult aru saama, et säärane tarbimishullus ei saa kaua kesta, ka valitsused sekkuvad rohepöörde toimumise nimel. „Arvan, et inimesed saavad aru, et taaskasutus on okei. Milleks osta uus kelk poest 25 euro eest, kui saan sama toote järelturult seitsme euroga? Paljud tooted tegelikult ei kaota oma praktilist väärtust. Näen, et inimeste mõtteviis hakkab muutuma ja nad leiavad, et pidev ostuhullus ei ole jätkusuutlik.”

Maailmaparandajaks Lupsi asutaja end ei pea. Küll aga on ta hoidnud silmad lahti leidmaks, kus mõni protsess vajaks parandamist, ja kasutanud sobivat hetke sekkumiseks. „Natukene on jäänud inimestele mulje, et olen selline sariettevõtja, see ei ole taotluslik,” muigas Moses. „Meil on üks elu ja tuleb vaadata, mis hetkel saab midagi paremaks muuta.”

Mis eristab Lupsi teistest ostu-müügiplatvormidest? Erinevalt näiteks Facebooki ostu-müügiplatvormist näeb tooteid ka sisse logimata. Maksta saab pangalingi kaudu Lupsi keskkonnas ja müüjale kantakse raha üle alles siis, kui ostja on kauba kätte saanud. Müüja ei pea kaupa pakiautomaati viima. Kauba toimetab kohale kuller. Kulleriteenusel on seejuures püsihind (Harjumaa piires). Ostmine, müümine ja postitamine on tasuta. Ei pea esinema enda päris ees- ja perekonnanimega. Selle asemel võib valida sobiva kasutajanime.

