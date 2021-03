Ole valmis hilisõhtusteks remonttöödeks! K-rauta pikendas klientide hajutamiseks lahtiolekuaegu

“Pikendasime sel neljapäeval ja reedel erandkorras oma kaupluste õhtuseid lahtiolekuaegasid kahe tunni võrra vastavalt Tallinnas kella 23ni ja teistes Eesti kauplustes kella 22ni. Kuna info, et müügisaalid peavad olema nädalavahetusel suletud, on sedavõrd värske ja samas jõustub juba eeloleval nädalavahetusel, tahame anda klientidele võimaluse vältida tunglemist ning valida kaupluse külastamiseks kellaaeg, mil poes on hõredamalt inimesi. Meie soov on tagada, et kliendid saaksid oma ostud sooritatud, täites samas hajutatuse nõudeid,” kommenteerib K-Rauta turundusjuht Maria Martin.