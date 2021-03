FOTOD ja VIDEOD | Kole paik kaob. Tallinn saab lähiaastail uue kuuma piirkonna, kuhu tulevad restoranid, kohvikud, park ja palju muud

Endised Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadi hooned on Tallinnas seisnud mahajäetuna juba aastakümneid. Eelmise suure majanduskriisi ajal kaotase need pankroti tõttu üks kombinaadi omanikest, direktor Pjotr Sedin. Enne käis ta veel palavikuliselt investoreid otsimas. Täna leiab Sedini veel vaid Milstrand AS juhatusest, tema nimel ei ole Eestis kinnisvaragi.

Mida plaanivad kvartali arendajad teha? Milline see praegu välja näeb? Mida suurt arendab lähistel Merko ning milliseid uudiseid räägib Kawe, kes tegeleb Baltika kvartaliga? Vaata ülal asuvast videost seda, milline võib Lutheri kvartal tulevikus olla.