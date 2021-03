Panga esindaja: koroonakriisi viimased kuud ähvardavad tulla rasked, kuid seejuures ei tohi unustada, et selle lõpp on lähedal

Peamine põhjus, miks oleme sunnitud rakendama erinevaid ühiskonnaelu puudutavaid piiranguid on haiglate ülekoormus. Kuigi see on viimase kahe nädala jooksul oluliselt suurenenud - ja suureneb veelgi, on siin juba ka töövõite. Haiglapersonali haigestumine on vaktsineerimise tõttu oluliselt vähenenud ehk inimesed, kes haigeid ravivad on võimelised seda tegema. Täie hooga on käivitunud ka haiglate peamiste „klientide" ehk vanemaealiste või muul viisil riskigruppi kuuluvate inimeste vaktsineerimine. Suur panus on juba see, et vaktsineerida on jõutud enamus hooldekodude patsientidest, mis aitab vältida suurte kollete teket. Kõigi riskirühmade, sh keskealiste, vaktsineerimine võtab veel muidugi aega, ent mida aeg edasi, seda väiksemaks jääb grupp, kellele seas koroona suurimat hävitustööd teeb.