Täna õhtul toimub Eesti Laulu finaalvõistlus, kus selgub artist, kes sõidab Eestit esindama Eurovisioonile. Ärileht korraldas oma lauluvõistluse, kus hinnatakse artistide käibe ja kasumi helisid. Kui muusika on maitse asi, siis edu ettevõtluses on väga selge kriteerium, mis vaidluse alla ei kuulu.