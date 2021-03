Oluline tähelepanek. Teisest sambast väljujad peaksid arvestama veel ühe lisanüansiga

Oluline lisanüanss, millega tuleb II sambast väljumisel arvestada, on müüdavate osakute hind ja selle kujunemine. Pensionifondide osakute väärtus muutub sõltuvalt finantsturu olukorrast. Vähemalt viiekuuline „ooteaeg" lahkumisavalduse esitamise ning väljamakse tegemise vahel tähendab, et pensioniosakute lõplik väärtus selgub esimestel väljujatel alles septembri alguseks.

Väärtpaberiturul tulevikus toimuvat on keeruline prognoosida ka professionaalidel ning seadus ei luba fondivalitsejatel anda lubadusi tuleviku tootluse kohta. Positiivse võimalusena tähendaks aktsiate ja teiste varade väärtuse kasv, et II sambast saab rohkem raha kätte kui väljumise avalduse esitamise hetkel. Kuna pensionisüsteemist lahkumine on kaalukas otsus, antakse kõigile võimalus oma väljumisavaldus ka tühistada. Esimese perioodi lahkujatel on aega tühistamiseks kuni juuli lõpuni. Väärtpaberiturgude ja fondiosaku hinna ebasoodsate arengute korral on seega võimalus oma väljumisotsus tühistada ja soovi korral teha uus väljumisotsus järgmises perioodis.