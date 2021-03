Ülemiste keskuses jääb nädalavahetustel avatuks lausa ligi 40 kauplust ja teenusepakkujat

Ülemiste keskuse turundusjuht Tiia Nõmm kinnitas, et kuigi nädalavahetusel on uute reeglite järgi avatud tavapärasest märksa vähem kauplusi, peetakse ohutusnõuetest kindlalt kinni. "Külastajad peavad ka nädalavahetusel arvestama sellega, et ilma kaitsemaskita keskusesse ei pääse ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Vastutustundlikud külastajad on keskusesse väga teretulnud, et siin oma vajalikud ostud teha," sõnas ta.