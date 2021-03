Ülemiste keskuses jääb nädalavahetustel avatuks lausa ligi 40 kauplust ja teenusepakkujat

Sarnaselt kõikide teiste Eesti kaupluste ja kaubanduskeskusega kestab piirang valitsuse esialgse plaani järgi märtsikuu lõpuni, pärast mida vaadatakse olukord uuesti üle.

Ülemiste keskuse turundusjuht Tiia Nõmm kinnitas, et kuigi nädalavahetusel on uute reeglite järgi avatud tavapärasest märksa vähem kauplusi, peetakse ohutusnõuetest kindlalt kinni. "Külastajad peavad ka nädalavahetusel arvestama sellega, et ilma kaitsemaskita keskusesse ei pääse ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Vastutustundlikud külastajad on keskusesse väga teretulnud, et siin oma vajalikud ostud teha," sõnas ta.

Lisaks maskikandmise kohustuse kehtestamisele on keskus alanud kuul kahekordistanud turvatöötajate arvu, sulgenud puhkealad, piiranud istekohtade kasutust ning lülitanud välja keskuse üldkasutatava wifi. Selleks, et külastajad saaksid keskusesse tulla ajal, mil seal on vähem rahvast, on keskus loonud kodulehele ka digirakenduse, millega näeb jooksvalt keskuse täituvust. Kodulehe külastusinfo on automaatne ja põhineb reaalajas loetavate inimeste põhjal.

Nõmme sõnul on kaupmehed ja ka keskus teinud kiirelt ümberkorraldusi, et tagada inimeste turvalisus kui ka töökohad. "Meil on ühine eesmärk - aidata kaasa viiruse taandumisele, et naasta kiiremini tavapärasesse ellu. Palume ka külastajatelt mõistvat suhtumist ja vastutustundlikku käitumist, sest igal inimesel on oluline roll selle eesmärgi täitumisel".

Sel laupäeval ja pühapäeval saab Ülemiste keskusesse siseneda kolmest kohast: Suur-Sõjamäe tänava poolsest uksest (jalakäijad), autoga saabujad saavad siseneda viiekorruselisest parkimismajast ja keskuse taga asuvast maa-alusest parklast. Keskuse Tartu mnt poolne peauks on sel nädalavahetusel suletud, kuid parkimisvõimalus on ka keskuse ees.