Energiafirma investeerib lähiaastatel asulate ja väikelinnade soojatootmisesse 9 miljonit eurot

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler märkis, et lähima kahe aasta jooksul on N.R. Energy'l kavas rajada üle Eesti viis uut katlamaja. „Suurim investeering on kavas teha Loksale, kus kuulutame lähiajal välja uue katlamaja ehituse hanke. Arvestades, et alles hiljuti renoveerisime seal ka kaugküttetorustiku, saab Loksa linn endale uue kaasaegse tervikliku kaugküttesüsteemi, mis mõjub hästi ka küttekuludele," rääkis Tisler. Loksa katlamajale järgnevad uued biokütusel katlamajad Lääne-Harju vallas Kloogal, Vinni vallas Laekveres, Tartu linnas Märjal ning Märjamaa vallas Orgital. Kokku on nende investeeringute maht 9 miljonit eurot, millest osa tasub Keskkonnainvesteeringute Keskus. Samuti on plaanis Türi vallas asuva Oisu aleviku kaugküttetorustiku uuendamine.