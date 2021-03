FOTOD | Uued piirangud panid paljude kaupluste töö pausile

Tänasest kehtima hakanud piirangu näevad ette, et nädalavahetustel peavad olema suletud nii eraldiseisvad kauplused kui ka poed kaubanduskeskustes. Laupäeval ja pühapäeval võib kaupu müüa ja väljastada ainult kaupluse õuealal asuval müügi- või väljastusalal, kus peab olema tagatud inimeste hajutamine.

Venekeelse Delfi ajakirjanik ütles, et Kohtla-Järve Vironia keskusesse on korraga lubatud siseneda 150 inimesel, kaubanduskeskuses asuvas Maxima toidupoes võib korraga viibida 130 külastajat. Et täna oli poes ka sooduskampaania, siis kasutati seda võimalust aktiivselt ning kauplus oli rahvast täis. Õnneks kandsid kõik maske.