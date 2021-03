Kui palju inimesi mahub üldse meie kaubanduskeskustesse ehk mida tähendab 25 protsendi reegel tegelikult?

Nõmm lisab, et ka kaupmeeste liit alles ootab selles osas ametlikku täpsustust. "Millestki on olnud vaja lähtuda," ütleb Nõmm.

Fakt on see, et külastajad jagunevad erinevate kaupluste, teenuspunktide ja restoranide vahel ebaühtlaselt. Seetõttu on ka iga kaupluse uksel teavitus inimeste arvuga, kui palju kaupluses viibida võib. Sama kehtib teenuste ja restoranide puhul. Seda järelvalvet teostavad kauplused ise. Seega toimub n-ö topeltkontroll ja Ülemiste keskuses toimuva hetkeseisu saab ka vaadata siit .

Üks asi on kaubanduskeskused, teine turud. Astri Grupi turundusjuht Matthias Vutt ütleb, et Keskturu ja Balti Jaama Turu teised korrused on nädalavahetustel suletud. Mõlema turu esimesed korrused jäävad avatuks, kuna seal kaubeldakse toidukaupadega. Balti Jaama Turul jäävad avatuks ka need kaupmehed, kellel on kliente võimalik teenindada välialal ja kioski luugist.