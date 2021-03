Millised tulevikuoskused tõusevad tööturul hinda? Eesti suuremad ülikoolid põhjendavad

„Oleme veendunud, et võidujooksus ajaga peitub edu võti teadmiste- ja teaduspõhisusel. Seepärast tõimegi Eesti kuus suurt õppeasutust kokku ühele platvormile. Nende tarkused, kogemused ja oskused on abiks linnaku ettevõtetele ja töötajatele, samuti soodustab tekkiv sünenergia Eesti majanduse ja hariduse arengut," märkis Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits.

Majandusajakiri Forbes on „inimeste elu ja tööharjumusi ümberkujundava ajastu" mõjusid kirjeldades võtmeküsimusena rõhutanud: kuidas püsida arengukõverast ees ja vältida ajale jalgu jäämist? Mitmed spetsialistid on veendunud, et peagi kuuluvad tehisintellekti tööriistad ettevõtete juhatustesse.

Loovus ja probleemilahendusoskus

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk: „OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027" toob kõige olulisema muutusena oskuste vajaduses välja andmeanalüüsi, aga ka kasvavat empaatiavõimet ja loovust eeldavate ametikohtade arvu. Lisaks ennustab uuring, et igal aastal jääb puudu ca 2200 kõrghariduse lõpetajat, mis on umbes pool kavandatud lõpetajate arvust. Kui need kaks näitu kokku panna, saab öelda, et järgneval kümnendil peaks ülikoolist tulema loovaid andmeanalüütikuid, kes suudavad suhelda ja mõistavad inimeste vajadusi.

Keskendudes loovusele, on oluline mõista, et see pole vaid kunsti- või muusikaand, vaid kõigi valdkondade ja erialade juurde käiv probleemide uuel viisil lahendamise oskus ja valmidus. Loovuse juures rõhutatakse lisaks uudsusele ka seda, et tulemused ja lahendused oleks asjakohased ja tõhusad, mitte lihtsalt originaalsed. Kui ülikoolist võtta üksikuid aineid või mikrokvalifikatsiooni mahus terve moodul, tuleb valmis olla enda mõtteviisi muutmiseks. Vähesed ülikoolikursused annavad valmisretseptina oskuse midagi kohe homme teisiti teha. Küll aga sunnivad nad meid välja harjumuspärastelt mõtteradadelt."

Digitaalne kirjaoskus ja analüütiline mõtlemine

TalTechi Avatud Õppe keskuse juhataja Ragne Kalamees: „Tehisintellekt on kõikjal. See toetab meie elu ja toimetulekut üha rohkem ning mitmekesisemalt. Sageli ei tule me selle pealegi, milliseid funktsioone ja tegevusi tehisintellektiga on juba võimalik lahendada.

Meie soovime, et Eesti rahvas saaks tehisintellekti ja selle ühiskondliku rolli kohta rohkem teada. Selleks tõime 2019. aasta sügisel Eestisse ühe maailma populaarsema tasuta veebikursuse Elements of AI, mis annab lühikeste ja meeldejäävate näidete kaudu ning täiesti eestikeelsena ülevaate tehisintellekti olemusest, toimimisest ja rakendustest. Tänaseks on üle maailma selleteemalisel kursusel osalenud juba üle 620 000 inimese.