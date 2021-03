KAART | Kas ka sinu aadress on siin? Enefit kiire internet jõuab sel aastal enam kui 20 000 koduni

Eesmärgiks on 2021. aasta jooksul jõuda enam kui 20 000 uue aadressini ehk kahekordistada eelmise kahe aastaga loodud liitumisvõimaluste arvu. Seeläbi on ettevõtte 2021. aasta sihiks pakkuda aasta lõpuks Enefit kiire interneti- ja televisioonivõrgu liitumisvõimalust kokku enam kui 47 000 kliendile kõigis Eestimaa nurkades. Aastatel 2019-2020 loodi kiire internetivõrguga liitumisvõimalus 22 423 kliendile.

„Kiire valguskaablil jooksev internet on meie tulevik, mille kättesaadavus peaks olema laialdane. Läbi kiire interneti- ja televisioonivõrgu arendamise aitame Eesti elanikel uues olukorras paremini hakkama saada ning muudame eluolu mugavamaks. Kodukontoritest töötamisel või siis koolitükke tehes on toimiv võrguühendus üha olulisem. Meie eesmärk on oma teenust üha nutikamalt ja personaalsemalt lahendada, et klientide vajadustele ja ootustele veelgi paremini vastata," kommenteeris Tiisvend.