Ilukaubamaja astub turvalisuse tagamiseks ekstra samme. Vastasel juhul on võimalik suure hulga töökohtade koondamine ning rahaline kahju

"Tradehouse Ilukaubamaja jaoks on ääretult oluline, et meie pindadel oleks tagatud nii klientide kui ka klienditeenindajate parim võimalik turvalisus, mistõttu otsustasime liituda Eesti Kaupmeeste Liidu üleskutsega ning karmistada eneseregulatsiooni nõudeid meie ruumides." sõnas Tradehouse OÜ tegevjuht, Terje Eichelmann. "Esmatasandil jälgime ja nõuame meie klientidelt maski kandmist kauplustes, mis on selge samm turvalisuse suuremaks tagamiseks. Mõistame tänast keerukat olukorda, kuid keskendudes lähenevale kevadsuvisele perioodile ning võimalusele seda perioodi veeta potentsiaalselt vabamate piirangutega, siis tervislikel vm põhjustel maski kandmisest keelduvaid kliente me edaspidi teenindada ei saa kauplustes, küll aga pakume neile hea ning turvalise alternatiivina ostelda meie e-poes. Lisaks oleme südameasjaks võtnud pindade desinfitseerimise, mida teostame 2-tunniste intervallidega ning ostukorvid ja -kärud desinfitseeritakse koheselt peale kasutust" lisas Eichelmann.