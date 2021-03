VILJA KÜSIB | Indrek Kasela: see on katastroof. Kes on peaminister? Kus ta on?

Kriisis küsitakse alati: kes on armee kindral? Peab olema selgelt teada, kes seda asja juhib ja kes mida teeb. Vajaduse korral vahetatakse hobuseid väga kiiresti. See ei ole tavapärane olukord, kus me vaatame ja arutame. Me ei räägi siin mitte päevadest, vaid tundidest.

Ärgem enam kasutagem sõna „kriis”. Praegu on Eestis katastroof. Katastroofi juhtimine käib teistmoodi. Katastoofis on vaja sõjaväelist juhtimist. Kui on näiteks maavärin ja igaüks tormab oma labidaga kuhugi kaevama, siis on tulemus null või isegi negatiivne. Valitsuse vahetus ei saa olla vabandus. Kes on peaminister? Kus ta on? Me pole teda mitu päeva näinud.

Iga valitsus kannab selle eest vastutust. Viirus ei ole poliitiline. Eelmise aasta kevad oli küll šokk, aga ühiskondlik kokkulepe toimis ja rahvas tuli sellega kaasa. Sõnum oli selge. Suvel lasime kõik lõdvaks, ei teinud midagi ja lootsime, et keegi teine teeb meie eest midagi ära. See on suur probleem: me loodame, et keegi teeb meie eest asjad ära. Päriselt peame ise selle olukorra lahendama, isegi valitsusele ei saa seda delegeerida.

Ma ei ole Kaja Kallasega rääkinud. Ent olen üles kasvanud haiglates ja natuke kokku puutunud kriisijuhtimisega ja tean, et selles olukorras on sul telefon kogu aeg punane, kõik pakuvad sulle abi ja nõu. Arvan, Kaja Kallas ei vaja minu nõu. Ta teab ise, mida teha. Vana valitsuse pressikonverentsidel rääkis Tanel Kiik arukat juttu olukorras meditsiinisüsteemis, Jüri Ratas ja Mart Helme rääkisid hästi paatoslikult ja lihtlausetaga. Praegu räägivad Kiik ja Kallas enam-vähem sama juttu sama tooniga. Ja inimestel tekib tunne, et võib-olla ei olegi asi nii hull. Siin ongi probleem: lähed täna välja ja tundub, et midagi ei olegi. Lähed kiirabihaiglasse ja näed: seal on sõjaolukord.

Siis on nad kergemini tuvastatavad. Kui sõnum on segane, siis on igasugu rikkumisi palju kergem toime panna. Riigil on praegu ainult üks ülesanne: tagada, et meditsiinisüsteem kokku ei kukuks. Meil ei ole oma haigeid kuhugi saata või leida kasutamata ressursse. Vaktsineerimiskava tuleb teha palju täpsemaks. Ma ei taha ainult kritiseerida. Meie erasektoris suhtleme palju avaliku sektoriga ja pakume abi.

Peame endale tunnistama, et praegu ei ole enam tegu tavapärase kriisijuhtimisega. Peame aru saama, et olukord on väga kriitiline. Kevadel käitusid kodanikud enam-vähem normaalselt, vastutustundlikult, ja survet meditsiinisüsteemile ei olnud. Meil olid varud olemas, praegu meil neid ei ole. Täna küsisid ajakirjanikud pressikonverentsil, kas ollakse pöördunud Soome poole, et saaksime raskeid haigeid sinna viia. Selline küsimus peaks kõik punased tuled põlema lööma ja ütlema, et ühiskonnas on praegu selgest sõnumist vägagi puudu. Juhtimisteooria ütleb, et igal juhul on targem vastata ootustele. Mis praegu juhtub: lahti läheb koroonamarodööritsemine. Osa täidab reegleid, osa ei täida.

Meie olemegi see sõjavägi. Me ei saa oma tegematajätmisi kellelegi delegeerida. Kodanikkond ootab praegu riigilt väga selget sõnumit. Teadusnõukogu otsus on, et riik tuleb kinni panna vähemalt kaheks nädalaks. Siin ei ole midagi arutada ja vaadata. Inimesed on selleks valmis.

Saan aru, et Kaja Kallas ei sobi kindraliks? Ta istub kodus, pole vaktsineeritud, me ei tea, mis käskusid ta on andnud, kas sõjavägi taganeb või tungib peale.

Tanel Kiigega olete suhelnud?

Jaa, ikka. Aga neil on seal nii palju tööd, et neil ei ole vaja Indrek Kasela nõu. Mida ma olen öelnud, on see: erasektor on kohemaid valmis appi tulema.

Seda, et ettevõtjad võiksid õla alla panna, oleme kuulnud mitmest suust. Mida olete konkreetselt teie valmis ära tegema?

Sellest räägib valitsus ise, kui sellest asja saab.

Milleks ma teid siis siia kutsun, vabandage väga?

Ma viin homme mingid meditsiiniseadmed kusagile, see on väga väike panus. Aga oluline on see, et meil on jama majas, selja taga on Emajõgi ja taganeda ei ole kuhugi. Seda kriisi ei saa lahendada mitte politiiliselt, vaid ainult nii, et 1,3 miljonit inimest tuleb kokku ja saab aru, et nüüd on tarvis teha midagi teistmoodi.

Kui keegi saab praegu trauma, siis peab ta arvestama, et meditsiinilise teenuse saamine on tal takistatud – kui mitte võimatu. Ja see on alles algus. See puudutab igaühte ülirängalt. Kui mina oleksin Kaja Kallas, siis teeksin järgmise pressikonverentsi kiirabihaiglast ja ütleksin: see on tänane Eesti reaalsus.

Teie aitate meditsiiniseadmetega. Mida saavad teised ettevõtjad teha?

Nagu kevadel: kes hangib mingeid seadmeid, kes annab inimressursse. Ettevõtjad on riigi suurimad tööandjad ja nende suurim roll on inimeste hoidmine. Meie asi on oma töötajaid hästi hoida. Selle kogemuse saime kevadel kätte: ma ei saa oodata, et riik hakkab minu töötajate eest hoolitsema.

Paljud ettevõtjad ootavad riigilt abi.

Kui ei oska, siis kopeeri. Kevadised meetmed olid üliefektiivsed. Saate raha, istuge kodus. Palgatoetuste süsteem toimis väga hästi.

Ettevõtjatele meeldis see kohutavalt. Toetuse võtsid välja ka need, kellel vaja polnud, sest anti. Nüüd riigil nii kalliks meetmeks enam raha pole.

On küll. Meie olemegi Eesti riik. Ega kuskil ei ole mingit valitsuse raha. Kevadel tuli töötukassa ja pakkus ise: siin on raha, te saate seda kasutada.

Sellist valmidust vist enam ei ole?