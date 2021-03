Inbanki uueks tegevjuhiks saab Priit Põldoja

Põldoja uus positsioon on seotud Inbanki strateegilise otsusega muuta seni riikidel põhinenud organisatsioon toodetekeskseks. Inbanki eesmärk on jätkuvalt laieneda uutele turgudele. "Minu ülesanne tegevjuhi ja juhatuse esimehena on uus rahvusvaheline struktuur efektiivselt käima lükata ning organisatsioon tugevamalt ühtse strateegia taha liita," rääkis Põldoja, lisades, et selle käigus tuleb säilitada Inbankile omast kiirust, innovaatilisust ja ettevõtlikkust kogu organisatsioonis.

Inbanki senine tegevjuht ja juhatuse esimees Jan Andresoo jätkab alates aprillist Inbanki nõukogu esimehena ning keskendub rahvusvahelistumisele. „Inbankil on sel aastal kindel siht siseneda uuele turule. "Praktikas tähendab see, et võtan fookusesse uutele turgudele sisenemise ja tooteinnovatsiooni, sealhulgas „osta kohe, maksa hiljem“ tootestrateegia ning Inbanki investeeringu Maksekeskuses,“ sõnas Andresoo.

Alates 2020. aasta juulist juhitakse Baltikumis ja Poolas tegutsevat Eesti juurtega panka piiriüleste äriüksuste kaudu. „Vaatamata sellele, et tegime kõikides riikides ühesuguseid tegevusi ja pakkusime sarnaseid tooteid, oli keeruline kasutada neid teadmisi uutele turgudele laienemiseks," rääkis Põldoja. "Probleemi lahendusena nägime uue tootepõhise organisatsiooni juurutamist, mis aitab meil piiriüleselt kasvada nii, et me ei peaks iga kord nullist alustama ja uut meeskonda komplekteerima."

Uue struktuuri ühtse meeskonnana toimima panekule aitab kaasa Põldoja pikaajaline organisatsiooni ja muudatuste juhtimise kogemus. „Ettevõtte asutamisest peale oleme Janiga rakendanud oma teadmisi ja kogemusi just neis valdkondades, milles me oleme kõige tugevamad. Vaadates Inbanki ees seisvaid väljakutseid saime aru, et hetkel on parim lahendus minul keskenduda organisatsiooni arendamisele ja skaleerimisele ning Janil keskenduda toote innovatsioonile ja rahvusvahelisele kasvule," rääkis Põldoja. ning lisas, et asutajatena jätkavad nad koostööd panga strateegia kujundamisel.