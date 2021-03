SEB uuring: naiste huvi ja teadlikkus pensioniks kogumisest on meestest kõrgem

„Uuringust selgub Baltikumis toimunud pensionireformide mõju elanikkonna kogumisteadlikkusele ja -käitumisele. Kui enne suuremaid muutusi oli 20 protsenti tulevastest Balti pensionäridest uurinud oma pensionivarade seisu ja tuleviku pensioni suurust, siis täna on tulemus kahekordistunud. Huvitav tähelepanek uuringust on ka see, et nii Leedu kui ka Läti naised on olnud oma põhjanaabritest märksa altimad uurima oma pensionikogumise kohta. Ligi 60 protsenti Läti ning 53 protsenti Leedu naisi vastas, et nad on viimasel aastal vaadanud, kui suure pensioni riiklik I sammas, II ja III sammas neile tulevikus annab. Eesti naistest on seevastu huvi teema vastu üles näidanud vaid 33%. Kuna Eestis on pensionireform ja selle ümber kõlav kommunikatsioon alles algusjärgus, siis võib eeldada, et tulemus paraneb ka meil,“ selgitas värskeid uuringutulemusi SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.