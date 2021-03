Kaupmeeste liit kutsub tänama eesliinil töötajaid

„Lisaks arstidele, päästjatele ja politseinikele töötavad iga päev eesliinil paljude teiste ametite esindajad. Ajal, mil suur osa inimesi on jäänud kaugtööle ja neil on võimalik oma kontakte minimeerida, töötavad nemad iga päev selleks, et teiste inimeste igapäevaelu saaks jätkuda võimalikult tavapärasel moel,“ ütles Kaupmeeste liidu juht Nele Peil.