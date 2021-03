Ära jäänud rühmatrennid ja tennis Zoomi vahendusel. Kas spordiklubid peaksid enda kuutasusid vähendama?

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ( TTJA ) kaubandustalituse jurist Maarja Mere rõhutas, et vaidluse tulemus sõltub igal konkreetsel juhul sõlmitud lepingu sisust. Kui treeninguid või huviringe ei toimu - või need toimuvad kokkulepitust oluliselt erinevatel tingimustel - siis on tavaliselt tarbija ilma jäänud sellest, mida ta lepingust õigustatult ootas: "Näiteks kui ujumistrenn või tennisetrenn toimub video vahendusel, ilma treenimiseks vajalike tingimusteta, ei ole tarbijal võimalik kasutada teenust lepinguga ettenähtud ulatuses ja korras."

Mere tõi välja, et tarbijal on lepingust taganemise või üles ütlemise õigus, kui ta on olulisel määral ilma jäänud sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. "Kui tarbijaga sõlmitud lepingu järgi pidi spordiklubi tagama võimaluse rühmatreeningutes osalemiseks ega mitte üksnes iseseisvalt jõusaali kasutamiseks, siis on tarbija jäänud ilma sellest, mida ta lepingust lootis. Samas võib olla vaieldav, kas rühmatreeningu korraldamine videosilla vahendusel vastab sisult harjumispärasele rühmatreeningule," lisas ta.