Luminori fondijuht: piduritega või piduriteta pensionifond?

Oletame, et investeerimisülesandeks on lumiselt kelgumäelt võimalikult kiiresti, kuid ohutult alla jõuda. Seejuures leidub mäenõlval erinevaid takistusi - puud, kivid ja teised sõitjad. Tekib küsimus, kuivõrd juhib sõitja kelku, kelk sõitjat või millise kelguga üldse pensionile sõita?

Passiivsed kelgud sõidavad mäest alla ilma piduriteta, sest nii pidavat saama kiiremini. Sõidu vältel juhib kelku raskusjõud, kuid juhil on võimalik enne laskumist endale suund valida. Aktiivsetel kelkudel on aga pidurid, mida ohtlikuna paistvates olukordades kasutada. Vahel isegi siis, kui seda tagantjärele vaadates ei oleks pidanud tegema. Ikka selleks, et kelk ümber ei läheks. Passiivsed juhid ei saa aga midagi parata: kui hoog on sees ja suund on võetud, siis tuleb vaid pöialt hoida, et kivi ette ei satuks.