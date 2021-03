Jeff Bezose eksnaine, maailma üks rikkaimaid naisi abiellus loodusainete õpetajaga, kes lubab teda aidata raha laiali jagamisel

Jewett märkis, et on olnud suurema osa oma elust õpetaja ja pole kunagi ise püüdnud teenida selliseid summasid, mis võimaldaks tal heategevusega tegeleda.

Pärast 2019. aastal aset leidnud lahutust Jeff Bezosest on MacKenzie Scottist saanud üks oma põlvkonna suurimaid filantroope. Eelmisel aastal annetas ta heategevuseks ligi kuus miljardit dollarit, mis on rekordsumma, mis ükski elus olev miljardär on aasta jooksul ära andnud.

Eelmisel aastal ütles Scott väljaandele Medium, et ta on palunud ka oma meeskonnal mõelda välja viise, kuidas ta saaks kiiremini talle kuuluva raha heategevuseks.

Jeff Bezos ütles läbi Amazoni pressiesindaja, et Dan on väga tore mees ja tal on mõlema üle väga hea meel. Bezos on oma vara väärtustega, mis küündib 176,6 miljardi dollarini, Bloombergi indeksi järgi jõukaim inimene maailmas.