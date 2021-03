Pentus-Rosimannus: tulemas on lisaeelarve

Toetada plaanitakse kriisis enim kannatanud sektoreid: tervishoidu, ettevõtlust ja ka kultuuri ning haridust. Pentus-Rosimannuse väitel on kõige kiiremad vajadused võimalik katta valitsuse reservfondist, kuid samas on selge, et rahandusministeerium käivitab ka lisaeelarve stsenaariumi.