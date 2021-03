Raha vähesus võib riigi viia kohtuvaidlustesse. Ettevõtteid nuheldakse koodiga

„Meie soov on saada toetust võrdsetel alustel teiste ettevõtetega. EMTAK kood ei peegelda reaalset olukorda – kui mõni tegevus on märgitud kõrvaltegevuseks, ei pruugi see tähendada, et selle maht on ainult väike osa põhitegevusest ja saadud kahju on tühine,” ütleb Rahva Raamatu juhatuse esimees Viljar Ots. Neil on Otsa sõnul õigus saada töötasutoetust ligi 45 000 eurot. „See on suur summa meie ettevõtte jaoks ning sellest ilma jäämise korral ei saa me kõiki töökohti säilitada,” lisab ta.

Koroonaaeg on kestnud kauem, kui isegi kõige suuremad pessimistid eelmise aasta märtsikuus oleksid osanud arvata. Möödunud kevadel otsustas valitsus kallata töötukassa kaudu raha suurte aukudega sõela kaudu. See tähendab, et toetust said paljud. Laiali jagati 256 miljonit eurot ja hüvitist sai 17 553 asutust 137 500 töötajaga. Päästeti mitukümmend tuhat töökohta. Juba siis räägiti, et teist sellist helikopterilt raha alla viskamist ei toimu. Kõlas isegi väljend, et osa ettevõtteid ongi seetõttu tulevikus „surmale määratud”. Aga nüüd on tulevik käes.