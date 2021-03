Baltikum on edukalt sisenenud uude, digitaalsesse ajastusse. Meie riigid on väikesed ja inimesed targad – see annab meile võimaluse muutuvas maailmas kiiresti kohaneda. Mõistagi on siin kõige kaugemale arenenud Eesti, kelle digiriiki ja e-teenuseid hinnatakse üle maailma, samas ega Läti ja Leedugi enam palju maha jää.

Kuid selleks, et liidripositsiooni hoida, ei saa loorberitele puhkama jääda. Eestis tegutseb kolm suurt pika kogemusega operaatorit. Samas võiks uue tulija lisandumine paika loksunud turgu raputada, muuta seda rohkem kliendikesksemaks ning anda inimestele suurem ja parem valik. Just seda Bite Group teha plaanibki.