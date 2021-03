Kohtuvõit lubab PRFoodsil kasvatada Rootsis rohkem kala

Loaotsus vaidlustati kohalike elanike poolt ja samuti Överumans Fiski enda poolt täiendava tingimusliku söödakasutuse saavutamise eesmärgil. Rootsi maa- ja keskkonnakohtu poolt tehtud otsuse kohaselt jäeti kohalike elanike kaebus rahuldamata. Överumans Fiski enda kaebus aga rahuldati, mille tulemusel on ettevõttel õigus kasutada loa alusel aastas kuni 3600 tonni sööta.

Kohtuotsus on jõustunud (sellele on võimalik esitada kaebus kõrgemale kohtule) ja Överumans Fisk saab juba 2020 väljastatud loa kasutusele võtta ja ettevõte on juba varasemalt asunud teostama vajalikke toiminguid täiendava söödakasutuse saavutamiseks. Gaskeluokti loa realiseerimine nõuab investeeringute tegemist suurusjärgus 2,5 miljonit eurot.