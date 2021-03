Noored New Yorgi elanikud vahetavad niisked ja tungil täis keldritoad luksuslike, ent taskukohaste üüripindade vastu

“Koroonapandeemiast tingitud surve on tekitanud seniolematu olukorra, kus inimestel on võimalus sõlmida märkimisväärselt soodsamaid rendilepinguid linna parimates hoonetes ja asukohtades,” räägib Douglas Ellimani maakler Ryan Kaplan. Üürihinnad on langenud just seetõttu, et pakkumisi on tunduvalt rohkem kui nõudlust. See on aga magus aeg neile, kes parasjagu uut üüripinda otsivad.