FOTOD | Riik süstib 50 miljonit kapo peamaja täielikku uuenduskuuri. Vaata, milline see välja hakkab nägema

„Mul on hea meel, et saame selle hoonete kompleksi valmimisel kasutada Nordeconi abi, kes omab varasemat rikkalikku kogemust nii kaitsevaldkonna hoonete ja rajatiste ehitamisel kui ka teiste insenertehniliselt keerukate ja mahukate objektide rajamisel. Ehitustegevus kesklinnas liikluse tuiksoonel on kahtlemata väljakutse omaette. Anname endast parima, et ümbritsevat keskkonda võimalikult vähe häirida,“ lubas Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller.