FOTOD | Riik süstib 50 miljonit kapo peamaja täielikku uuenduskuuri. Vaata, milline see välja hakkab nägema

Hoone uus esindussissepääs kavandatud Luise tänava ja Toompuiestee nurgale, esindusfassaad näoga Kaarli kiriku suunas. Sissepääs hoonesse on kavandatud otse tänava tasapinnalt, et rõhutada ümbritseva keskkonna jätkuvust ning võimaldada mugavat sissepääsu hoonesse. Hoone juurdeehitus on kavandatud võimalikult madalana, et vähendada visuaalselt kõrgust ümbritsevas keskkonnas. Hoonestusmahtude nihutamisega Luise tn äärest kaugemale laiendatakse kõnniteed Luise tänaval.