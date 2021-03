UURING | Naised on pandeemia tõttu tööturul rohkem kaotanud kui mehed

Naised on pandeemiast rohkem mõjutatud eelkõige sektorite tõttu, kus nad töötavad. Enamikes riikides tegutseb turismi ja hotellinduse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkonnas rohkem naisi kui mehi, samuti teevad naised sagedamini administreerivat tööd, mille järele on vajadus kollektiivide kodukontoritesse kolimise tingimustes tuntavalt vähenenud.

Lisaks selgub, et Euroopas ja Kesk-Aasias on oma töö sisuliselt kaotanud 25 protsenti eraettevõtjatest naisi, samal ajal kui meeste puhul on vastav osakaal 21 protsenti. USA-s on pea iga kolmas töötav ema ise tööst kas osaliselt või tervenisti loobunud, et keskenduda koduõppele jäänud laste toetamisele, sama suundumust on märgata ka mujal maailmas, kuigi vähem.