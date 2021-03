Ettevõtjad tahavad selgemat kava, mis võimaldaks piiranguid paremini ette näha

Luman peatus ka ettevõtjaile seatud piirangutel ja ütles, et riik võiks teha pikemaajalise planeeringu, mis oleks automaatsemalt nakkuskordajaga seotud. „Siis oleks ka ettevõtjatel piirangute asi selgem, et teada, millal midagi teha,“ ütles ta. Tema sõnul on praegu iga juhtum erinev, aga teatud reeglipärasust ette teades oleks ettevõtjatel oma tegemisi lihtsam planeerida.

Majanduskomisjoni esimees, reformierakondlane Kristen Michal sõnas, et ettevõtjate sõnumid on loogilised ja arusaadavad – läbimõeldud seadusandlus, mis tugineb teadmistele, liigse bürokraatia puudumine kiiresti muutuvas maailmas ning vaba, etteaimatav ja kindel ärikeskkond.

„Need ootused on pädevad nii kriisis kui ka rahuajal. Enda loodud piirangute mõju tuleb avalikul sektoril ka arukate mehhanismidega kompenseerida, seetõttu on kohane taju, et vaktsineerimine saab majandusküsimuseks number üks. Selleta ei avane maailm, ning vabadus ja kasv on piiratud kuni piisava kaitsetaseme tekkeni. Seetõttu tasuks riigil kasutada kõiki võimalusi partnerluseks ka ettevõtlusega, et asjad kiiremini liiguks,“ rääkis Michal.