Ettevõtjad tahavad selgemat kava, mis võimaldaks piiranguid paremini ette näha

Riigikogu majanduskomisjon sai tänasel istungil kaubandus-tööstuskoja ja tööandjate keskliidu esindajatelt ülevaate nende ootustest seadusandjale ning majanduskeskkonnale.

Tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo peatus oma ettekandes esmalt vaktsineerimisel ja rõhutas, et tööandjad on valmis panustama inimeste ettevalmistamisse ja aitama logistika korraldamisel. Realo rääkis ka õigusloomest ja tööandjate ootusest, et ei toimuks väga tugevat ülereguleerimist.

Vaja selget nakkuskordajaga seotud piirangute kava

Samuti on tööandjatele oluline maksurahu hoidmine ning töösuhete paindlikkus. „On sektoreid, kus ainult kohalikega ei tule toime,“ tõdes ta. Lisaks on Realo sõnul vajalik teadus- ja arendustegevuse toetamine, kuna ettevõtted, kes sellesse panustavad, saavutavad ka paremaid tulemusi.

Ka kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman rõhutas õigusloome ja selle läbipaistvuse tähtsust. Samuti on tema sõnul oluline äridiplomaatia ühtne arendamine ning regionaalse ettevõtluse soodustamine. „Üks võimalus on üksikisiku tulumaksu jagamine elu- ja töökoha vahel või omavalitsuse osalusel sündivad tööstuspargid, et oleks huvi ettevõtlust kohapeale saada,“ märkis Luman.

Luman peatus ka ettevõtjaile seatud piirangutel ja ütles, et riik võiks teha pikemaajalise planeeringu, mis oleks automaatsemalt nakkuskordajaga seotud. „Siis oleks ka ettevõtjatel piirangute asi selgem, et teada, millal midagi teha,“ ütles ta. Tema sõnul on praegu iga juhtum erinev, aga teatud reeglipärasust ette teades oleks ettevõtjatel oma tegemisi lihtsam planeerida.

Majanduskomisjoni esimees, reformierakondlane Kristen Michal sõnas, et ettevõtjate sõnumid on loogilised ja arusaadavad – läbimõeldud seadusandlus, mis tugineb teadmistele, liigse bürokraatia puudumine kiiresti muutuvas maailmas ning vaba, etteaimatav ja kindel ärikeskkond.