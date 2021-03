Ülemiste keskuse külastajate arv jäi nädalavahetusel tavapärasest mitu korda väiksemaks

Nõmm märkis, et seetõttu oli ka külastajaid võrreldes tavapäraste nädalavahetusetega oluliselt vähem. Kui viimasel ajal on Ülemiste keskuses ühel nädalavahetuse päeval käinud umbes 20 000 külastajat – kes on sujuvalt ära jagunenud kogu keskuse lahtiolekuaja jooksul ca 70 000m2 suurusel kaubanduspinnal –, siis viimasel nädalavahetusel oli külastajaid umbes neli korda vähem.

Ühtlasi on Ülemiste kaubanduskeskus selleks, et külastajad saaksid soovi korral keskusesse tulla ajal, mil siin on vähem rahvast, loonud oma kodulehele ka digirakenduse, mille abil näeb jooksvalt keskuse täituvust. "Kodulehe külastusinfo on automaatne ja põhineb reaalajas loetavate inimeste põhjal," sõnas keskuse turundus- ja kommunikatsionijuht.