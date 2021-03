Skeleton tõstis Harju Elektri aktsia lendu

Põhjuseks LHV foorumi avastus ja lugu Äripäevas, et Harju Elekter on 7,64% Eesti superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies osakute omanik. Kuna suure potentsiaaliga varases staadiumis tehnoloogiaettevõtte omanikeringi on raske saada, muutus Harju Elektri aktsia omamine justkui ümbernurga ligipääsuks Skeletoni. Möödunud nädalal tulnud uudis Skeletoni ja Jaapani konglomeraadi Marubeni koostööst pani Harju Elektri aktsia taas tõusma.