Keskpankade aktsiad muutusid korraks populaarseks. Kas tegemist oli meemiaktsiatega?

Bloomberg kirjutas koguni, et Bank of Japan on samas reas GameStopi, Nokia ja teiste meemiaktsiatega.

Ka kogenud investorid üllatuvad sageli, et Jaapani keskpanga aktsia on börsil. See aktsia on vaevalt atraktiivne, sest aktsial puudub hääleõigus ning makstav dividend on piiratud.