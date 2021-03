Idufirma Promoty kaasab Funderbeamis kuni 800 000 eurot

Nüüd on Promoty fookuses jätkata tööd eksisteerivatel välisturgudel, tugevdada oma positsiooni ja pürgida kasumlikkuse poole. "Kõikidel uutel turgudel on kampaaniad aktiivselt toimumas. Eriti hästi on käivitunud koostööprojektid Taanis ja Leedus," rääkis ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Aleks Koha. "Lisaks tegeleme ettevõtetest klientide jaoks sotsiaalmeediakanalite valiku laiendamisega ehk tulevikus on meie kaudu võimalik kaasata ka TikTokis ja Youtube'is tegutsevaid suunamudijaid," täiendas Koha.

Praeguse kaasamisringi juhtivinvestoriks on ettevõtja ja ingelinvestor Vijay Kumar Sharma: "Suunamudijate kaudu turundamine on midagi, millest ei saa mööda vaadata ükski turundaja. Promoty aitabki seda nähtust paremini tööle panna keskendudes mikro-suunamudijatele, mis on kombineeritud toimivate kampaaniateostuste ja eesmärkide saavutamisega."

Promotyga on tänaseks liitunud üle 46 000 sisulooja, 3400 turundaja ning läbi on viidud üle 2000 turunduskampaania. Ettevõtte klientideks on näiteks Wolt, Circle K, Orkla, Swedbank, SEB ja ACME Film.

Mis on Funderbeam? Funderbeam teenindab investoreid 128 riigist üle maailma ja ettevõtteid Euroopast ja Aasiast. Funderbeami järelturul on kaubeldud enam kui 12 miljoni euro väärtuses investeeringutega ja viimaste kuude järelturu kauplemismahud on igakuiselt 2 miljoni euro kandis. Funderbeami järelturg on unikaalne oma 24/7/365 teenuse poolest, pakkudes arveldust 10 minutiga. Järelturul saavad investorid jälgida turu infot ja tehinguid reaalajas, suhelda ettevõtetega ja teiste investoritega üle maailma ning jälgida oma portfelli.



Funderbeam Venture Index, mis kajastab järelturul kaubeldavaid investeeringuid, on kasvanud 1 300 punktilt 2 376 punktile ehk ligikaudu 80% viimase kuue kuu jooksul.



Funderbeam on asutatud 2013. aastal. Ettevõttel on kontorid Tallinnas, Londonis, Kopenhaagenis, Zagrebis ja Singapuris, kus töötab kokku 33 inimest.