Naftašeigid jagavad Dubais tuttavatele koroonavaktsiini. Muuhulgas on vaktsineeritud Hispaania kuningakoja liikmeid

Araabia Ühendemiraatide vaktsineerimisprogramm on olnud edukas. Kümnest miljonist elanikust on juba vaktsineeritud üle kuue miljoni ja ka ülejäänutele süsti tegemiseks on vaktsiinid juba olemas. Nii suure hulga kohalikke on võimaldanud vaktsineerida asjaolu, et just seal toimusid hiinlaste Sinophormi kolmanda faasi katsetused. Samuti plaanitakse seda Dubais ka tootma hakata.