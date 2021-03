Kohvikute ja restoranide pidajad: need piirangud oleks pidanud juba ammu tulema. Teeme kõik, et säilitada töökohad

„Kui päris aus olla, siis see, et lõpuks nüüd see lukku pandi, on mõnevõrra kergendus. Nüüd on selgus olemas, inimestel on teada, mida nüüd tegema peab, tööandjad teavad, mis nemad peavad tegema – meil on kogemus eelmisest lainest olemas,” rääkis Siim Liivamägi, Gustavi kohvikuketi üks omanikest. Gustav Cafe’l on neli kohvikut Tallinnas ja neli Tartus.

„Me tegelikult ootasime neid piiranguid, me teadsime, et nad peaksid tulema ja nendega on tegelikult hiljaks jäädud – need oleks pidanud tulema sama mastaapselt juba aasta alguses või eelmise aasta alguses,” lisas Rene Treifeldt, üks kahest Reval Cafe kohvikuketi omanikust.

Ta tõi välja, kuidas detsembris ja jaanuaris Harjumaal kehtestatud piirangute ajal neil mujal Eestis isegi käibed tõusid, sest Tallinna ja Harjumaa elanikud reisisid seejärel teistesse maakondadesse.„Lõuna-Eestis oli selles mõttes festival. Kui Tallinnas olid hotellid pimedad, siis Lõuna-Eestis ei olnud hotellitube nädalavahetustel. Nii see asi ära rikutigi,” nentis Treifeldt.