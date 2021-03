Palgatööst väsinud? Loe, millised toetused on olemas algajale ettevõtjale

Swedbanki, TalTechi ja Tallinna Teaduspargi Tehnopol asutatud nutikate ideede rahastu aitab alustavaid ettevõtjaid esmase prototüübi loomisel. Sealt tasub rahastust taotleda siis, kui tegemist on tehnoloogilise idee elluviimise vajadusega. Prototron on aidanud turule jõuda 86 tehnoloogilisel lahendusel ja investeerinud ideede elluviimisesse enam kui miljon eurot.

Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss ja ideede kiirendi, mis pakub ettevõtlusega alustamiseks intensiivset arenguprogrammi ja kogenud mentoreid. Kuigi selleks aastaks on kandideerimine juba lõppenud, võid kandideerida oma uudse ideega juba selle aasta teises pooles. Ainus tingimus Ajujahil osalemiseks on see, et esitatava ideega ei tohi olla 6 kuud enne konkursile kandideerimise tähtaega olla teenitud tulu.