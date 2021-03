Minister Sutt kutsus kaupmehi panustama õuemüügile

Andres Sutt tõi välja, et ehituspoed võiksid korraldada õuemüügi ja drive-in müügi, kui võimalik. Sutt leidis, et kaupmehed on nutikad ja suudavad klientidele ehituskaubad kindlasti kätte toimetada.

Saatejuht tõi näite Depo tüüpi ehituspoest, mis pakub ka suures valikus toidukaupu. Küsimusele, kas siis peaks toidukraami müügi kinni panema või tuleks sulgeda terve kauplus, vastas Sutt, kuidas ta ikkagi väga usub sellesse, et nii kaupmehed kui ka Eesti inimesed on vastutustundlikud ja energiat ei panda mitte sellele, kuidas piirangutest mööda vaadata, vaid kuidas nende piirangute raames ohutult elu ja kauplemist korraldada. "Alati on võimalik leida kõvertee, kuidas piirangust mööda minna, aga see ei aita kuidagi meie ühiskonda edasi, ega aita meil seda viirust seljatada," lisas ta.