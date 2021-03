Turismisektor saab toetust varasemast leebematel tingimustel

Minister Sutt selgitas, et muudatuste eesmärk on suurendada EASi kriisitoetustele ligipääsu just väiksemate ettevõtjate seas. „Alandasime toetusele kvalifitseerimise lävendit ja laiendasime sihtgruppi, et toetuseid saaks taotleda ka mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad,“ ütles Sutt.