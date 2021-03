Majanduse sulgemise tõttu pole oodata suuremat kukkumist ega tugevat börsitõusu

„Eelmise aasta märtsi ja selle aasta märtsi olukorda ei saa turgudel võrreldavaks pidada ning eeldatavalt ka eelmise aasta märtsi muster ei kordu. Seekord ei ole hirm ja teadmatus viiruse ees kaugeltki enam samas suurusjärgus kui aasta tagasi. Lisaks see aasta on olemas juba vaktsiinid ja maailmas juba osa majandusi avaneb," ütles SEB kapitali turgude maakler Kert Koppel. „Seepärast ei ole turgudel hetkel eelmise aastaga võrreldavat kukkumist-tõusu ette näha. Olukorda ilmestab kasvõi tänane kauplemispäev Nasdaq Tallinna turul kus ei ole märkimisväärseid reaktsioone eile välja kuulutatud piirangute peale näha vaid pigem valitseb turul rahulik meeleolu."

„Eesti turg on nii väike ja sõltub peamiselt ikka sellest, mida suuremad börsid teevad. Kuna finantsturgude jaoks olulistes riikides nagu USA ja Inglismaa on näha selget koroonaviiruse mõju vähenemist ning majandusi taasavatakse, siis pole ka väga tõenäoline möödunud aasta muster, kus kohalik börs järsult kukkus ja siis taas ülesse osteti," ütles Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas. „Surve alla võivad sattuda kohalikul börsil firmad, mis majanduse ajutisest sulgemisest enam pihta saavad. Samas on turud väga palju negatiivseid uudiseid nende osas juba hinda sisse arvanud ning suuri vapustusi tänase info põhjal pigem oodata ei ole. Lähenemas on ka dividendide väljamaksmise hooaeg, mis korralikke dividende maksvate firmade aktsiaid toetamas on."