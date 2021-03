Pankade hinnangul tuleb Eesti majandus reeglite karmistamisega toime

"Ehkki olukord on seni püsinud stabiilne, oleme nüüd jõudnud sisuliselt uude eriolukorda, mis arusaadavalt võib mõjutada ka paljude ettevõtete ja perede majanduslikku toimetulekut. Riik planeerib küll tööandjaid toetada palgatoetustega ning koostöös Kredexiga on välja töötamisel ka uued abimeetmed ettevõtetele, kuid hädasolijate hulk vôib siiski kasvada," nentis Pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik. "Mida kiiremini uued abivõimalused ettevõteteni jõuavad, seda paremini õnnestub uute piirangute mõju majandusele pehmendada. Lisaks on Eesti kui eksportiva riigi jaoks oluline, et tagatud oleks kaupade tõrgeteta üle piiride liikumine."

Pangaliit paneb klientidele südamele, et pangateenuseid peaks hetkeolukorras kasutama läbi kaugkanalite. "Aastataguse ajaga võrreldes on pangakontorite külastamine ligi poole võrra vähenenud. Eesti hästi arenenud digitaristu ja siinsete inimeste harjumus veebi- ja mobiili abil asju ajada on kaugkanalite eelistamise lihtsamaks teinud," rääkis Parik. „Kahtlemata on aga ka inimesi, kes peavad siiski kontorisse tulema, sest endiselt leidub ka keerulisemaid tehinguid, mis vajavad teenindajaga nõu pidamist. Samas on paljud kliendid ka juba videokõne vahendusel pangaasju ajanud." Igal juhul soovitavad pangad klientidel enne pangakontoritesse tulekut uurida, kas plaanis olevat tehingut saaks teha kaugkanalis või ka näiteks telefoni- või videokõne vahendusel. Kui see siiski võimalik pole, tasuks pangakontorisse tulekuks broneerida aeg, et vältida liigseid kontakte.