Taas üks müügitehing: enamusosalus Creditinfo emafirmas läks rahvusvahelise investeerimisfirma kätte

„Investeering võimaldab olemasolevaid kompetentse siinsel turul veelgi laiendada ja tugevdada, tuues sisse uut rahvusvahelist kogemust,“ kommenteeris tehingut Creditinfo Eesti tegevjuht Ege Metsandi. Ta märkis, et koostöös suurendab Creditinfo grupp ka finantsvõimekust, et pakkuda uusi teenuseid ja tooteid mitte ainult Eesti vaid ka globaalsele turule.

Creditinfo Grupi tegevjuht Paul Randall sõnas, et see investeering näitab selgelt Creditinfo potentsiaali ja pühendumust võimaldada globaalset mõju omavatel äridel ning väike- ja keskmise suurusega kohalikel ettevõtetel ja üksikisikutel olla majanduses teadlikumad osalejad.

„Nüüd on kaasatud innukas ja dünaamiline investor, kes aitab meil suurendada turuosa ja veelgi laieneda läbi oma kogemuste rahvusvaheliste ettevõtete juhtimises. See aitab meil veelgi tugevdada panust krediidiriski ja fintechi valdkonda,“ rääkis ta.

„Meil on hea meel teha koostööd Creditinfo meeskonnaga ja ootame põnevusega võimalust toetada ettevõtte strateegilisi kasvuplaane,“ lisas LLCP vanemdirektor David Cowan. „Usume, et Creditinfol on oma turul ainulaadne positsioon ja oleme kindlad ettevõtte edu jätkumises,“ lausus ta.