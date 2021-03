Analüütikud pole majanduse varem piiramise headuses üksmeelel

Leidub analüütikuid, kes arvavad, et pikalt väheste piirangute kasutamine oli hea, samas on neidki, kelle hinnangul pani see põntsu tervishoiusüsteemile. Sestap oleks võinud koroonapiirangutega alustada varem. Neljapäevast kehtima hakkavad piirangud sarnanevad üsna palju mullu kevadel kehtestatutega, praegu on veel vara öelda, kas nende mõju hakkab olema eelmise aastaga võrreldav. Suurim erinevus on see, et pandeemia alguses tuli majanduse lukku keeramine kõigile šokina ning ettevõtjad ei teadnud, mida oodata ja kuidas käituda.