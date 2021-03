IT-ettevõtja olukorrast riigis: kiirkorras tuleks konkursid välja kuulutada ja üks häkaton ka teha. Vaktsiinid ootavad, et neid jagataks

Hiiemaa ütleb, et protsessid on kuskile takerdunud ehkki ka riigi enda palgal on tipptegijaid. "Tuleb hakata lahendama probleeme. Eestis on palju häid firmasid, kes saaksid sellega hakkama. Kiirkorras tuleks konkursid välja kuulutada. Eks paljud IT-firmad on ka juba raskustes. Neil peaks lisamotivatsioon olema," ütles Hiiemaa. "Eks tuleb maksta ka, aga riigil peaks ju võimekus olemas olema," lisas ta.

Kiiresti oleks tema sõnul vaja vaktsineerimise broneerimise süsteemi. Seda ja teisi lahendusi tuleb lihtsalt tellida. "Mingi kramp on kellelgi. Majandus ja tervis on samal ajal kaalul. See on minu kui ettevõtja soovitus. Tellida. Probleem vajab lahendust," rõhutab ta.

Ta arvab, et HOIA rakendusega ei ole mõtet enam tegeleda, nüüd on vaja vaktsineerimise programmi. Ta toob välja ka õppetunni, mis on oluline - tuleb ette valmis teha universaalseid tarkvaralahendusi, mida saaks kasutusele võtta. Lahendusi, mis aitaksid andmete kogumisele ja nende sidumisele kaasa. "1,3 miljonit inimest ei ole nii suur kogus andmeid, et neid ei saaks ära lahendada. Riik suudaks seda ka ise teha, aga praegu peaks kokku tooma kõik helged pead," arvab ta.

Hiiemaa ei näe probleemi ka andmekaitses, kui ei aetaks taga absoluuti. Kui kogutaks ja seotaks minimaalselt andmeid, et asi ära teha. Et automatiseerida vaktsineerimise süsteem ja saata õige isikukoodiga inimsesele SMSe. "Kiire häketoni võiks ka teha, et kõik see moodsalt ära lahendada. Vaktsiinid ootavad, et neid jagataks," räägib Hiiemaa.

Siimaani ei ole Erply seltskonna abi küsitud ehkki nad võimalusel aitaks, kuid nad on ise aidanud väga paljudel ettevõtetel luua e-poode ja makselahendusi. Tasuta. Kaudselt on sellest kasu ka riigile, sest see hoiab kaupmehi ülikeerulisel ajal püsti.

"Tänapäevased makselahendused lubavad müüa õues ja ka kliendi ukse taga. See ei ole midagi uut, aga paljudel ei olnud neid lahendusi varem vaja. Nüüd on," ütleb ta.

Hiiemaa rõhutab veelkord, et loodetavasti võetakse nüüd kiiresti jalad kõhu alt välja, et vaktsineerimine käima saada.