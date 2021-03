Eesti tarkvarafirma kaasas Briti investorite kaasabil 13,5 miljonit eurot

2013. aastal turule toodud tarkvara koondab projektijuhtimise, kliendihalduse, finantsi ning aruandluse ühte keskkonda, võimaldades ettevõtetel oma tööd varasemast paremini organiseerida ja planeerida. Ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Fred Kriegeri sõnul on Scoro üks terviklikuima lähenemisega tööhaldusplatvorme maailmas.

„Erinevat tarkvara, mis aitab tööd korraldada, on palju, kuid teisalt tekitab programmide aina kasvav hulk probleeme juurde. See vähendab produktiivsust, hajutab fookust ja toob kaasa andmete killustatuse. Scoro lahendab olukorra, tuues kõik vajalikud vahendid ühte kohta kokku ja automatiseerides mitmeid protsesse,” rääkis Krieger. Ta ise usub, et uue investeeringu abil saab ettevõte oma platvormi arendada veelgi võimekamaks ja jõuda üha rohkemate klientideni.

Fondide Kennet Partners, Columbia Lake Partners ning seniste investorite Inventure, Livonia Partners ja Tera Ventures osalusel kaasatud summa viib Scoro 15 enim riskikapitalifondidelt raha kaasanud Eesti tarkvaraettevõtete hulka.

Kennet Partnersi tegevjuhi ja Scoro nõukogu uue liikme Hillel Zideli sõnul on Scorol oma unikaalse väärtuspakkumisega turul meeletu kasvupotentsiaal. „Scoro platvorm loob väärtust paljudele erinevatele ettevõtetele ja näeme, et meie investeering aitab Scorol kasvada hetkel, kui seda on kõige rohkem vaja,” rääkis ta.

Eksport moodustab Scoro käibest ligikaudu 80%. „Kuna probleemid, mida lahendame, on universaalsed, ei ole kasvul geograafilises mõttes piire,” ütles Scoro asutaja ja tegevjuht Fred Krieger. Scoro nõukoguga liitus ka mainekas USA tarkvaraäri ekspert ja arvamusliider Dave Kellogg.

Hetkel on ettevõtte peamine fookus suurtel ingliskeelsetel turgudel – USA, Ühendkuningriik, Kanada ja Austraalia. Nendel turgudel on ettevõttel plaan igal järgneval aastal vähemalt kaks-kolm korda kasvada. Scoro tegevusvaldkonna ehk tööhaldustarkvara kogukäive ulatub maailmas kümnetesse miljarditesse ja kasvab väga kiiresti.

Scoro on tarkvaraplatvorm, mis aitab teenusettevõtetel oma tööd korraldada. Ettevõtte tarkvara kasutavad tuhanded meeskonnad enam kui 60 riigis. Scoro annab tööd üle 100 inimesele, kellest enamik töötab Tallinna kontoris. Lisaks on kontorid Londonis, New Yorgis, Riias ja Vilniuses.