Kiirtestide maaletooja loodab lähiajal Eestis müügiloa saada

Koroonaviiruse kiirteste vahendava ettevõtte juht rääkis teisipäeval ERR-ile, et loodab juba lähiajal saada terviseametilt kodus kasutatavate kiirtestide müügiloa. Terviseameti esindaja siiski mingeid tähtaegu ei maininud ning märkis, et amet palus ettevõttelt täiendavaid dokumente.

"Ma ei usu, et täna on ühtegi takistust. Ma arvan, et see võiks toimuda lähipäevadel, et terviseamet annab meie testile kodukasutuse loa," ütles Selfdiagnostics OÜ juhatuse esimees Marko Lehes "Terevisioonis" vastuseks küsimusele, mis Eestis takistab testide kasutuselevõttu. "Pigem on siin koolituse ja informeerimise küsimus," lisas ta.